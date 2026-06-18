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Откриха мъртви дъщерята на режисьора Уилям Уайлър и съпругът й

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Джуди Уайлър Шелдън и съпругът й Уайли Шелдън бяха открити мъртви в понеделник вечерта. Телата им са открити в работещата им кола, близо до магистрала в Калифорния, съобщи San Francisco Chronicle. 

84-годишната Шелдън е дъщеря на легендария режисъор и носител на "Оскар" Уилям Уайлър. 

Според калифорнийската полиция няма данни за насилствена смърт, но причините още се разследват. Това беше един от най-топлите дни в района, като имаше предупреждения за екстремна жега. Температурите в района достигнаха 42 градуса. 

Двамата са пътували към Орегонския Шекспиров фестивал в Ашланд. 

Смъртта им предизвика силен отзвук в артистичните среди на Сан Франциско, където Джуди Уайлър Шелдън беше известна не само с холивудския си произход, но и с десетилетията си работа в подкрепа на съхранението на нямото кино.

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