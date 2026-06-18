Откриха мъртви дъщерята на режисьора Уилям Уайлър и съпругът й

Джуди Уайлър Шелдън и съпругът й Уайли Шелдън бяха открити мъртви в понеделник вечерта. Телата им са открити в работещата им кола, близо до магистрала в Калифорния, съобщи San Francisco Chronicle.
84-годишната Шелдън е дъщеря на легендария режисъор и носител на "Оскар" Уилям Уайлър.
Според калифорнийската полиция няма данни за насилствена смърт, но причините още се разследват. Това беше един от най-топлите дни в района, като имаше предупреждения за екстремна жега. Температурите в района достигнаха 42 градуса.
Двамата са пътували към Орегонския Шекспиров фестивал в Ашланд.
Смъртта им предизвика силен отзвук в артистичните среди на Сан Франциско, където Джуди Уайлър Шелдън беше известна не само с холивудския си произход, но и с десетилетията си работа в подкрепа на съхранението на нямото кино.
Judy Wyler Sheldon, daughter of Oscar-winning director William Wyler, and her husband were remembered as longtime supporters of the San Francisco Silent Film Festival. https://t.co/EFTzT6LI15— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 17, 2026