Дронове и сателити ще следят плажовете в Гърция за незаконно завземане на крайбрежни зони

Гръцките власти въвеждат нов механизъм за контрол върху плажовете, който ще позволи установяването на нарушения чрез дронове и сателитни изображения, без да е необходимо присъствието на инспектори на място.

Мярката е включена в нов законопроект на Министерството на националната икономика и финансите и има за цел да ограничи незаконното завземане на плажни територии, превишаването на разрешените площи по концесионни договори и възпрепятстването на свободния достъп на гражданите до морето.

С помощта на въздушно наблюдение властите ще могат да следят плажовете в цялата страна, особено в туристическите райони, където всяко лято се регистрират множество сигнали за прекомерно разполагане на чадъри и шезлонги върху обществени площи.

Новата система ще позволява нарушенията да бъдат документирани дистанционно чрез снимки и видеозаписи, които ще служат като основание за налагане на санкции.

Предвидените наказания са сериозни. При незаконно използване на плажна зона без концесия глобите могат да достигнат до четирикратния размер на дължимата такса за заетата площ. Нарушителите могат да бъдат лишени и от право да участват в бъдещи концесионни процедури за срок до пет години.

При повторни нарушения санкциите стават още по-строги и включват временно преустановяване на дейността на обекта, запечатване на касовите апарати и забрана за участие в нови процедури за срок до десет години.

За възпрепятстване на свободния достъп до морето са предвидени глоби от 2 000 до 60 000 евро. Сериозни санкции ще се налагат и при незаконно строителство или нерегламентирани намеси по крайбрежието.

Според гръцкото правителство новият механизъм ще засили контрола върху плажовете и ще гарантира, че обществените крайбрежни зони ще останат свободно достъпни за гражданите и туристите.

Мярката идва след поредица от обществени реакции през последните години срещу незаконното разширяване на заведения и концесионери, които ограничават достъпа до плажовете в някои от най-посещаваните туристически райони на Гърция.