По 300 евро за пенсионери в Гърция през ноември, семейните двойки ще получат до 600 евро

Около 1,7 милиона пенсионери в Гърция ще получат еднократна финансова помощ от 300 евро през ноември, предвижда нов законопроект на Министерството на националната икономика и финансите.

Право на помощта ще имат пенсионери на възраст над 65 години, които получават окончателна пенсия за старост или инвалидност и отговарят на определени доходни и имуществени критерии. За получаващите единствено наследствена пенсия възрастовото изискване е намалено на 60 години.

Помощта ще бъде изплатена на самотно живеещи пенсионери с годишен доход до 25 000 евро и недвижимо имущество на стойност до 300 000 евро. За семейни двойки прагът е до 35 000 евро годишен доход и имущество до 400 000 евро.

При изпълнение на условията двамата съпрузи ще получат по 300 евро, или общо 600 евро на домакинство.

Според разчетите право на помощта ще имат пенсионери с месечен облагаем доход от пенсия до 2 083 евро, както и семейни двойки пенсионери с общ месечен облагаем доход до 2 916 евро.

Без възрастови и доходни ограничения помощта от 300 евро ще бъде изплатена и на около 300 000 получатели на инвалидни и социални помощи.

Законопроектът предвижда и допълнителна подкрепа за семейства с деца. Близо един милион семейства ще получат извънредна помощ от 150 евро за всяко дете до 18 години или до 24 години, ако учи. Средствата ще бъдат изплатени автоматично до 30 юни без подаване на заявление.

От новите разпоредби ще се възползват и определени категории пенсионирани държавни служители и военнослужещи, получили инвалидност при изпълнение на служебните си задължения. За тях се предвижда преизчисляване на пенсиите със задна дата от 2017 г., като средното увеличение се очаква да бъде около 100 евро месечно.