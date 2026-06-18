Президентът на Тайван: Страната ми не провокира Китай

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви днес, че желанието на Тайван да защитава собствената си сигурност и да отказва да бъде управляван от Китайската комунистическа партия, не бива да се възприема като провокация и добави, че се надява скоро да бъде одобрен нов пакет с доставки на американски оръжия, предаде Ройтерс.

Китай отстоява позицията, че демократично управляваният Тайван е част от неговата територия и засили военния и дипломатическия натиск върху острова, пише БТА.

В изказване пред Клуба на чуждестранните кореспонденти в Тайван в Тайпе Лай повтори желанието си за преговори с Китай, основани на „равнопоставеност и взаимно уважение“, но заяви, че Тайван има право да защитава своите интереси и че единствено тайванският народ може да решава своето бъдеще.

„Това, че Тайван защитава собствената си национална сигурност и съхранява своя демократичен и свободен начин на живот, както и отказът му да приеме обединение и да се подчини на управлението на Китайската комунистическа партия, не бива да се разглеждат като провокация срещу Китай“, добави той.

Китай определя Лай като сепаратист и отхвърля многократните му предложения за диалог.

По думите на Лай китайските въоръжени сили разширяват присъствието си в западната част на Тихия океан, а различните форми на принуда, упражнявани от Пекин, продължават да се засилват.

„Ясно е, че именно Китай е основната движеща сила зад промените на статуквото в Тайванския проток и факторът, който влияе върху регионалния мир и стабилност.“

Нито Службата по въпросите на Тайван, нито Министерството на външните работи на Китай са отговорили незабавно на отправените искания за коментар.

ПРОДАЖБИ НА ОРЪЖИЯ

Тайван беше обезпокоен и от изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп, направени миналия месец след срещата му с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин. Тогава Тръмп заяви, че все още обмисля дали да одобри нови продажби на оръжия за Тайван, като посочи, че те представляват „много добър коз в преговорите“ с Китай.

Лай заяви, че ангажиментът на САЩ към сигурността на Тайван не се е променил.

„Най-важното е Тайван да не се отклонява от курса си към укрепване на собствените отбранителни способности, нито да забавя темпото“, каза той. „Ще продължим да поддържаме тясна комуникация с американското правителство и също така се надяваме оръжейните сделки да бъдат одобрени възможно най-скоро“, добави тайванският президент.

Лай е сред най-активните поддръжници на увеличаването на разходите за отбрана, което е в съответствие с призивите на Тръмп към съюзниците на САЩ да отделят повече средства за своите въоръжени сили.

Миналия месец обаче парламентът на Тайван, в който опозицията има доминираща роля, одобри само две трети от предложения от Лай допълнителен бюджет за отбрана в размер на 40 милиарда долара, като съкрати частта, предназначена за безпилотни летателни апарати и произведени в страната оръжейни системи.

Министерството на отбраната на Тайван съобщи днес, че предлага нов специален пакет за отбрана на стойност 210 милиарда тайвански долара (6,66 милиарда щатски долара), предназначен за системи за наблюдение, средства за крайбрежни удари и малки безпилотни надводни дронове.

Лай заяви, че Китай трябва да се откаже от използването на сила и че покупките на оръжия от Тайван изпращат важно послание към света, че островът е готов да се защитава.

По думите му Тайван „е готов да защитава собствената си национална сигурност и също така е готов да споделя отговорността за колективната отбрана с международната общност, за да създаде възпиращ ефект и да допринесе за постигането на регионален мир и стабилност“.