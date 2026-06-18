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Хегсет: НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз

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Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз, способен да сдържа и да има водеща роля за европейската отбрана. Хегсет говори пред медиите преди началото на днешната среща на министрите на отбраната от алианса в Брюксел.

По неговите думи много държави от НАТО полагат усилия за изпълнение на целите за военни разходи, други има нужда да положат повече усилия и САЩ ще разговарят с тях. Важно е приятелите да бъдат искрени помежду си, посочи Хегсет, съобщи БТА.

Той отбеляза, че САЩ също повишават разходите за отбрана, както очакват от своите съюзници. Посланието към света е, че разбираме днешните световни предизвикателства и не само ги обсъждаме, а взимаме мерки, обобщи той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отбеляза, че САЩ продължават да осигуряват военна подкрепа за Украйна и че в част от днешното заседание на военните министри се очаква да се включи украинският президент Володимир Зеленски. Рюте заяви в отговор на въпрос, че разбира нуждата от възстановяване на диалога с Москва, но поясни, че това е европейска дискусия, в която алиансът не участва. Попитан за готовността на пакта да се отбранява при евентуална война и на фона на намеренията на САЩ да съкратят присъствието си в Европа, Рюте изрази убеденост, че ако има война, съюзниците ще я спечелят.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

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