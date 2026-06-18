Загина 1200-годишният дъб на Робин Худ

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Дъбът „Мейджър Оук" в сърцето на гората Шерууд в Ноттингхамшир, за който се смяташе, че е на възраст до 1200 години, е загинал след първата си пролет без листа, според RSPB. Според легендите, огромната му хралупа е служела за скривалище и подслон на Робин Худ и неговата дружина.

Благотворителната организация за опазване на природата, която управлява гората, заяви, че състоянието му се е влошавало от известно време поради горещи вълни, суши и голям брой посетители, което е оказало сериозно въздействие върху околната почва.

Организацията „Уудланд Тръст", която обяви дъба за дърво на годината през 2014 г., заяви, че той е пострадал от прекомерния туризъм.

„Намаляването на броя им е предупреждение - начинът, по който се отнасяме към вековните дървета днес, ще определи дали те ще оцелеят за бъдещите поколения", заяви Ед Пайн, който е старши съветник по опазване на природата.

В продължение на години посетителите можеха да се приближат до дървото, чиито корени се простират още от времето на норманското завоевание.

Хората дори можели да се качат в големия му издълбан ствол, но през 70-те години на миналия век околността била оградена и оттогава насам дървото се разглежда от разстояние, пише "Скай нюз".

Макар че дървото ще продължи да стои като паметник за хората и дивата природа, местният управител на RSPB заяви, че фактът, че то не е образувало листа, е разтърсващо събитие.

„Знаем, че „Мейджър Оук" ще остави трайно наследство, преди всичко защото е толкова неразривно свързано с Робин Худ и гората Шерууд", заявява Холи Дрейк.

„Но освен културното си наследство, „Мейджър Оук" ще продължи да предоставя важен хабитат за дивата природа, напомняйки ни защо тези забележителни дървета са толкова важни и защо е от значение да ги опазваме за бъдещето", добави той.

От дървото са отгледани жълъди и резници, а фиданки от дъба са засадени на различни места по света, което допълнително укрепва неговото наследство.

Робин Худ е герой от средновековни английски народни балади, който според легендата през 12-13 век се подвизава като разбойник в Шерудската гора, в близост до Нотингам. Именно там се намира и дъбът „Мейджър Оук".

Образът му придобива световна известност като защитник на бедните, който, ограбвайки богатите благородници, раздава блага на бедните, и народът го припознава като свой герой.

През 2023 г. тийнейджър отсече емблематичното дърво от филма "Робин Худ: Принцът на разбойниците". Величественият явор, известен като "дървото на Робин Худ" бе една от големите забележителности в Северна Англия, след заснемането на филма през 1991 г.