Рюте: САЩ свиват военната си помощ за НАТО при кризи

Намаляването на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи влезе в сила незабавно, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, като добави, че останалите съюзници увеличават своя принос, за да запълнят празнините, оставени от тази стъпка на Съединените щати, предаде Ройтерс.

„Вчера възникна въпросът дали това влиза в сила незабавно. Отговорът е – да, незабавно“, каза Рюте пред журналисти преди срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел, пише БТА.

„Въпреки това съм донякъде предпазлив в оценката си, защото става дума за инструмент за планиране. Какво би се случило в действителност, ако избухне война? Всички съюзници, включително и Съединените щати, ще мобилизират максимално възможностите си, за да сме сигурни, че можем да водим войната“, заяви той.

Рюте добави и че президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се присъедини към срещата на Контактната група за отбрана на Украйна, в централата на НАТО в Брюксел днес.

Вашингтон вече е изпратил официално предизвестие до съюзниците в Алианса за новия Модел на силите на НАТО. Промените влизат в сила в критичен момент, точно преди срещата на върха на НАТО в Анкара през юли 2026 г.

Причината е, че администрацията на Доналд Тръмп настоява за „справедливо споделяне на тежестта". Белият дом изисква от Европа да поеме по-голяма отговорност и да увеличи разходите си за отбрана, докато САЩ пренасочват военен ресурс към Индо-Тихоокеанския регион заради Китай.

Според изтекли документи в The New York Times, САЩ намаляват с една трета изтребителите си (от 150 на 99 броя), спират от участие всичките си 8 самолета за презареждане във въздуха, намаляват наполовина разузнавателните дронове, изтеглят подводница с крилати ракети, самолетоносач и военни кораби, заделени за Европа.