Как западният печат описва сделката между САЩ и Иран

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САЩ и Иран постигнаха историческо мирно споразумение, с което официално прекратяват военния конфликт помежду си в Близкия изток. След интензивни преговори с посредничеството на Пакистан и Катар, президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха меморандум за разбирателство от 14 точки. Документът урежда спирането на огъня и отварянето на ключови икономически канали.

Ето как видяха сделката в западния печат:

Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп подписа сделката с Иран във Версайския дворец, пише в. "Дейли телеграф". Британското издание обръща внимание на думите на американския държавен глава, че съюзниците му харесват споразумението с Техеран и че с него се постигат всички цели на Вашингтон.

Доналд Тръмп каза, че Иран се е съгласил да не се сдобива с ядрени оръжия, пише в. "Таймс". Той похвали иранските лидери за постигнатата сделка за прекратяване на войната и разкритикува кампанията на Израел в Ливан, пише БТА.

Тръмп обедини Близкия изток в насмешките над последната си голяма идея, пише още "Таймс". Регионалните лидери могат само да се надяват, че президентът се пошегува, когато каза, че сирийските сили трябва да заемат мястото на Израел в битката срещу "Хизбула" в Ливан, коментира британското издание.

Тръмп и Иран подписаха мирно споразумение на фона на заканите на Техеран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, пише в. "Индипендънт". Британският вестник се спира на предупреждението на Тръмп, направено на срещата на лидерите на страните от Г-7, че ще започне отново да бомбардира Иран, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато пълно споразумение с Ислямската република.

Детайлите на американския меморандум за разбирателство с Иран, който включва прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, по-рано бяха публикувани от американски представители, докато Тръмп изнасяше дълга реч, в която заяви, че е спасил света от голям икономически спад.

Въпреки това иранският главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф подчерта, че Техеран ще таксува корабите, преминаващи през протока след изтичането на 60-дневен период без такси, предвиден в първоначалното споразумение със САЩ.

"Индипендънт" цитира думите на Галибаф, че "Ормузкият проток няма да се завърне към предвоенните условия" и че "Иран има правото на суверенитет над Ормузкия проток и, със сигурност, ще събираме такси за услуги".

Доналд Тръмп подписа мирния план за Иран, като заяви, че предотвратява "световна депресия", пише в. "Гардиън".

Бяха разкрити детайли от споразумението от 14 точки на фона на твърденията на американски представители, че е постигната "голяма победа" въпреки значителните отстъпки по отношение на Техеран.

Тръмп направи невероятни изказвания вчера: той заплаши Иран с нова вълна от атаки, а същевременно намекна, че по принцип Техеран има право да обогатява уран за граждански цели, и каза, че няма да упражнява натиск върху Иран да се отказва от програмата си за балистични ракети и че САЩ ще трябва да върнат милиарди долари замразени ирански авоари.

Тези изказвания, както и пълният текст на споразумението - което бе приветствано от лидера на "Хизбула" Наим Касем като "голяма победа" - вероятно ще предизвикат гняв в Израел и сред хардлайнерите в Републиканската партия, които призоваваха Тръмп да не сключва споразумение с Техеран.

Иранският президент Масуд Пезешкиан подписа вчера споразумението в Техеран, пише "Гардиън", като уточнява, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се очаква да подпише сделката на по-официална церемония в Женева в петък.

Испания

Меморандумът между Тръмп и Иран хвърля спасителен пояс на иранския режим в икономическо отношение, пише в. "Паис".

Документът предвижда отмяната на санкциите срещу Техеран и размразяването на средства, отбелязва испанското издание.

САЩ

Доналд Тръмп настояваше за "безусловната капитулация" на Иран, а вместо това получи изненада, пише в. "Ню Йорк таймс". Въпреки че иранците понесоха значителни загуби във войната, те излязоха от конфронтацията вече доказали, че могат да използват икономическия хаос като оръжие, посочва американското издание.

Тръмп защити сделката си с Иран и разкритикува дългогодишния съюзник Израел на края на срещата на лидерите на страните от Г-7, пише в. "Вашингтон пост".

На обширна пресконференция на срещата на Г-7 във Франция американският президент изтъкна икономическите ползи от примирието и заплаши да употреби сила, ако то се провали.

Франция

Доналд Тръмп подписа споразумението с Иран във Версайския дворец, извежда в заглавие в. "Фигаро".

За Съединените щати прекратяването на войната с Иран бе постигнато с цената на сериозни отстъпки, пише в. "Монд".