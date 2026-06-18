Потвърдено: САЩ и Иран преговарят в петък в Швейцария

САЩ и Иран утре ще проведат предварителни преговори в швейцарския планински курорт Бергенщок, след подписването на споразумение за спиране на огъня между Техеран и Вашингтон, съобщи днес швейцарското правителство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

“Към момента планът все още е САЩ и Иран, заедно с посредниците Пакистан и Катар и други участващи страни, да се срещнат утре в Бергенщок за предварителни преговори за прилагане на споразумението. На този етап не е налична допълнителна информация относно дневния ред и детайлите на срещата”, се казва в изявление на швейцарското Министерство на външните работи.

САЩ и Иран постигнаха историческо мирно споразумение, с което официално прекратяват военния конфликт помежду си в Близкия изток. След интензивни преговори с посредничеството на Пакистан и Катар, президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха меморандум за разбирателство от 14 точки. Документът урежда спирането на огъня и отварянето на ключови икономически канали.

Основни клаузи на сделката:

Прекратяване на огъня: Обявява се незабавно и трайно спиране на военните действия на всички фронтове, включително и в Ливан (което изисква от Техеран да овладее групировката „Хизбула").

Отваряне на Ормузкия проток: Иран се ангажира да осигури безопасен и безплатен коридор за търговските кораби в рамките на следващите 60 дни, след като разчисти мините и военните пречки.

Вдигане на блокадата и санкциите: САЩ започват незабавно премахване на военноморската си блокада около Иран. Освен това Вашингтон ще замрази налагането на нови санкции и ще позволи износа на ирански петрол, което вече доведе до спад в международните цени на горивата.

Финансови средства за Иран: Проектодоговорът предвижда САЩ да започнат поетапно размразяване на ирански активи. По време на срещата на Г-7 се обсъждаше и мащабен фонд от близо 300 милиарда долара за възстановяване на страната от разрушенията, въпреки че Тръмп уточни, че това са предимно собствени ирански пари, блокирани по сметки, а не директна американска помощ.