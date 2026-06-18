Два германски военни кораба тръгнаха за мисия в Ормузкия проток

Германия изпрати два военни кораба към Червено море като част от подготовката за евентуално участие в операция в стратегическия Ормузки проток. Това съобщи германският министър на отбраната Борис Писториус преди срещата на министрите на отбраната от НАТО в Брюксел.

По думите му Берлин все още не е взел окончателно решение за включване в мисията. За целта са необходими разрешения от Иран и Оман, както и одобрение от германския парламент. Едва след това страната може да се включи в евентуални операции по разминиране в региона, пише БТА.

Писториус обяви и нова финансова подкрепа за Украйна. Германия ще отдели 200 милиона евро за четвъртия пакет по програмата PURL, чрез която се закупува американско въоръжение за Киев. Сред предвидените доставки са и допълнителни ракети PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

Междувременно Швеция, Норвегия и Канада също подготвят нов пакет военна помощ за Украйна на стойност около 100 милиона долара, уточни шведският министър на отбраната Пол Йонсон.

Основна тема на разговорите в НАТО е и бъдещото намаляване на американското участие в силите за бързо реагиране на алианса. Според Писториус е изключително важно съюзниците да изготвят ясен план кой ще поеме отделните отговорности.

„Много от способностите могат да бъдат компенсирани сравнително бързо, но има и такива, които трудно могат да бъдат заменени, като нанасянето на високоточни удари на големи разстояния", предупреди германският министър.

Подобна позиция изрази и белгийският министър на отбраната Тео Франкен, който очаква сериозни дискусии между съюзниците за това как да бъдат запълнени празнините след евентуално изтегляне на американски сили от кризисните формирования на НАТО.

От своя страна естонският министър на отбраната Хано Певкур подчерта, че европейските държави трябва да поемат по-активна роля в гарантирането на свободното корабоплаване през Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия и енергийни доставки.