Разбиха мащабна пиратска тв мрежа в Гърция: 86 хил. абонати и милиони евро незаконни печалби

Гръцките власти нанесоха сериозен удар по една от най-големите мрежи за незаконно разпространение на платени телевизионни канали в страната. При мащабна полицейска операция беше разкрита схема с близо 86 хил. абонати, която според разследващите е донесла милиони евро незаконни приходи, пише БТА.

По данни на гръцката държавна телевизия ЕРТ, организацията е действала основно на остров Крит, но услугите ѝ са били достъпни в цяла Гърция. Смята се, че участниците в схемата са спечелили поне 7 млн. евро, докато щетите за притежателите на телевизионни права надхвърлят 50 млн. евро.

По време на акцията са арестувани седем души, а обвинения са повдигнати срещу още петима предполагаеми съучастници. Разследването обхваща и 71 потребители, които са използвали незаконната услуга.

Според полицията достъпът до пиратското съдържание е бил осигуряван чрез специални декодиращи устройства, доставяни от организаторите, както и чрез приложения за смарт телевизори. Разследващите са установили, че дейността на мрежата е надхвърляла границите на Гърция и е използвала международна технологична инфраструктура.

Властите проверяват и дали част от незаконно придобитите средства са били изпирани чрез инвестиции в луксозни имоти, скъпи автомобили, криптовалути и банкови сметки в чужбина.

От ЕРТ подчертават, че телевизионното пиратство не е безобидно нарушение. То нанася сериозни финансови щети на компаниите, които инвестират в телевизионни продукции, спортни права и технологии, като същевременно засяга работата на хиляди професионалисти – от журналисти и режисьори до технически специалисти и служители в медийния сектор.