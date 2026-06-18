Румъния търси над 6700 нови военнослужещи

Румънската армия стартира мащабна кампания за набиране на нови кадри през 2026 г., като обяви повече от 6700 свободни позиции в поделения из цялата страна. Информацията беше потвърдена от Министерството на националната отбрана на Румъния и е определена като една от най-големите кампании за подбор на военнослужещи през последните години, предаде БТА.

След премахването на задължителната военна служба през 2007 г. румънските въоръжени сили разчитат изцяло на професионални и доброволни военнослужещи. В стремежа си да укрепи отбранителния си потенциал, от 2026 г. страната въведе и нова програма за доброволна военна подготовка за млади хора между 18 и 35 години.

Обучението продължава около четири месеца, след което участниците могат да бъдат включени в резерва. Властите подчертават, че програмата не представлява връщане на наборната служба и участието е изцяло по желание.

Целта на инициативата е Румъния да изгради резерв от около 120 000 души с базова военна подготовка, които биха могли да бъдат мобилизирани при евентуална криза или военен конфликт.

Към момента армията разполага с приблизително 70 000 действащи военнослужещи и около 40 000 резервисти. Към тях се добавят и близо 3000 доброволни резервисти, преминали обучение през последните две години.

Обществените нагласи показват значителна подкрепа за подобни инициативи. Според проучване на социологическата агенция ИНСКОП от есента на 2025 г. близо 75% от румънците одобряват доброволната военна служба.

Темата за евентуалното връщане на задължителната казарма обаче продължава да разделя обществото. Данни от изследване на агенция Авангард, проведено в края на 2025 г., показват, че 49% от румънците подкрепят възстановяването на наборната военна служба, докато 47% са против подобна стъпка.