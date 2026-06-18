Тръмп похвали Си Цзинпин и Путин за неутралитета им в конфликта с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи неочаквана похвала към лидерите на Китай и Русия, като заяви, че по време на конфликта с Иран те са запазили неутрална позиция и не са възпрепятствали усилията на Вашингтон да ограничи ядрените амбиции на Техеран.

На пресконференция след срещата на върха на Г-7 в Евиан Тръмп благодари лично на китайския президент Си Цзинпин и на руския държавен глава Владимир Путин за поведението им по време на кризата, пише БТА.

„Искам да благодаря на президента Си. Той остана напълно неутрален и го оценявам. Същото важи и за Владимир Путин. Те можеха да направят ситуацията много по-трудна за нас, но не го направиха", заяви американският лидер.

Коментарите му идват след постигнатото споразумение за прекратяване на огъня в конфликта с Иран и рязко контрастират с критиките, които Тръмп отправи към някои традиционни съюзници на САЩ. По думите му редица държави от Европа и Азия не са оказали достатъчна подкрепа нито по време на военната операция, нито при последвалите усилия за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за световната търговия и енергийни доставки.

Въпреки че Москва и Пекин поддържат тесни отношения с Техеран, Тръмп подчерта, че и двете страни са избягвали действия, които биха могли да ескалират напрежението.

Американският президент посочи, че Китай не е изпращал значителни количества оръжия или системи за противовъздушна отбрана на Иран по време на кризата. Според него Си Цзинпин дори е съдействал за намирането на решение на конфликта.

„Можеха да изпратят военни кораби и да усложнят ситуацията. Вместо това президентът Си се опита да помогне и смятам, че е допринесъл за разрешаването на проблема", каза Тръмп.

Позицията на Вашингтон обаче идва на фона на противоречиви сигнали. Русия предупреди, че войната може да предизвика нова надпревара във въоръжаването в Близкия изток, а Китай остро осъди американските удари срещу Иран като нарушение на държавния суверенитет.

Същевременно американски разузнавателни източници твърдят, че Пекин е доставял на Техеран стоки с потенциално военно приложение, а китайските рафинерии са останали сред основните купувачи на ирански петрол въпреки наложените от САЩ санкции.

От китайското посолство във Вашингтон заявиха, че Пекин последователно е работил за прекратяване на бойните действия и насърчаване на мирното решение на конфликта. От руското посолство засега не са коментирали думите на американския президент.