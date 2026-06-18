Лула отвърна на Тръмп: Бразилските избори са работа на Бразилия

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва отправи остро предупреждение към американския президент Доналд Тръмп да не се намесва в предстоящите през октомври президентски избори в страната. Повод за реакцията му станаха поредните критики на Тръмп към Бразилия и съдебните действия срещу политически съюзници на бившия президент Жаир Болсонаро.

Изявленията на двамата лидери подчертават нарастващото напрежение между Бразилия и САЩ. Отношенията между двете държави се влошиха след предложението на администрацията на Тръмп за допълнителни мита върху бразилския внос, както и след решението две големи бразилски наркокартелни организации да бъдат обявени за чуждестранни терористични групи.

Лула нееднократно е защитавал бразилския суверенитет, особено след като Тръмп обвини властите в страната, че водят „лов на вещици" срещу Болсонаро. Американският президент също критикува санкциите срещу съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис, когото Вашингтон обвинява в политически мотивирани действия срещу бившия държавен глава.

По време на изявление вчера Тръмп определи Бразилия като „политически опасна" държава и заяви, че правителството се стреми да арестува син на Болсонаро, който според него има силна подкрепа в социологическите проучвания.

Междувременно Върховният съд на Бразилия осъди бившия депутат Едуардо Болсонаро на четири години и два месеца затвор за оказване на натиск върху американски представители във връзка с делото срещу баща му. Според съда той е лобирал пред американските власти за предприемане на действия срещу бразилски длъжностни лица с цел процесът да бъде прекратен.

Тъй като Едуардо Болсонаро не участва в президентската надпревара, наблюдатели предполагат, че Тръмп може да е имал предвид сенатора Флавио Болсонаро, който е сред потенциалните претенденти за президентския пост и не е обект на съдебно преследване.

Лула коментира думите на Тръмп по време на пресконференция след срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан-ле-Бен. По думите му американският президент не познава реалностите в Бразилия.

„Ако познава Бразилия единствено чрез отношенията си със семейство Болсонаро, тогава той не познава Бразилия", заяви Лула. Той подчерта, че симпатиите на Тръмп към семейство Болсонаро са негов личен избор, но настоя Вашингтон да не се намесва във вътрешнополитическите процеси на страната.

Лула разкритикува и решението на САЩ да определят бразилски наркокартели като терористични организации. Според него тези групировки действително тероризират населението, но основната им цел е финансова печалба, а не политическа промяна.

Допълнително напрежение предизвика и предложението на Вашингтон за ново 25-процентно мито върху бразилския внос. Американската администрация аргументира мярката с твърдения за несправедливи търговски практики от страна на Бразилия.

Бразилският президент отново осъди намерението за въвеждане на новите тарифи и определи действията на Тръмп като проява на неуважение към страната.

„Той знае, че това беше неуважително към Бразилия. Затова казах, че все още се държи като император, въпреки че водехме преговори по споразумение", заяви Лула.