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КМГ: Външната търговия на западните китайски провинции постига рекордно високо ниво

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Според данни на митническите власти в Чънду през първите пет месеца на годината външната търговия на 12-те западни китайски провинции, автономни района и града е достигнала 2,06 трилиона юана, което представлява ръст от 18,5% на годишна база. Това е шести пореден месец с увеличение над 10%, а обемът на търговията е рекорден за периода, допринасяйки с 11,7% за растежа на националната външна търговия през същия период.

Стокообменът на западните провинции със страните по инициативата „Един пояс, един път" е възлязъл на 1,3 трилиона юана, което е увеличение от 18,2%.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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