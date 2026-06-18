КМГ: Китай допринася със 78% за новоинсталирания капацитет за офшорна вятърна енергия в света

На 17 юни в Шанхай беше публикуван докладът „Преглед и перспективи за офшорната вятърна енергия". Според него през 2025 г. новоинсталираният глобален капацитет за офшорна вятърна енергия, свързан към електроенергийната мрежа, е достигнал 9,25 милиона киловата, което представлява увеличение от 16% на годишна база. От тях китайският пазар е допринесъл със 7,19 милиона киловата, или 78% от общия новодобавен капацитет в света.

До края на 2025 г. глобалният кумулативен капацитет на офшорната вятърна енергия, свързан към мрежата, е достигнал 92,48 милиона киловата. Китай запазва водещата си позиция в света с кумулативен инсталиран капацитет от 52,05 милиона киловата, което представлява 56% от общия световен капацитет.