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Експлозии и стрелба на летището в столицата на Нигер

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Силни експлозии и продължителна стрелба са били чути рано тази сутрин в района на летището на столицата на Нигер – Ниамей. СНИМКА: Пиксабей

Силни експлозии и продължителна стрелба са били чути рано тази сутрин в района на летището на столицата на Нигер – Ниамей, съобщи Ройтерс. Властите са отцепили района, а силите за сигурност са предприели мерки за контрол на ситуацията.

По информация на очевидци първите взривове са отекнали около 06:00 ч. местно време (08:00 ч. българско време), като отделни изстрели са се чували още близо два часа след това.

Източник от службите за сигурност е заявил, че летището е било обект на нападение, пише БТА.

Към момента правителството на Нигер не е коментирало официално инцидента, въпреки отправеното запитване от Ройтерс.

Припомня се, че през януари свързана с „Ислямска държава" групировка пое отговорност за нападение срещу същото летище.

Силни експлозии и продължителна стрелба са били чути рано тази сутрин в района на летището на столицата на Нигер – Ниамей. СНИМКА: Пиксабей

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