КМГ: Инициативата за глобално управление продължава да проявява силна жизненост

На 17 юни Китай публикува бялата книга „Изграждане на по-справедлива и рационална система за глобално управление: Китайските идеи, инициативи и действия". В документа систематично се представят историческият контекст, богатото съдържание и значението на инициативата, както и практиката на страната в участието ѝ в реформата и изграждането на системата за глобално управление.

В бялата книга също така подробно се разясняват целите, насоките, принципите, позициите и плановете за действие на Китай в областта на глобалното управление. Това допринася за по-доброто разбиране на ценностите и значението на инициативата от международната общност.

През септември 2025 г. китайският председател Си Дзинпин представи Инициативата за глобално управление, основана на пет основни принципа: равенство на суверенитета, спазване на международното право, прилагане на мултилатерализма, поставяне на човека в центъра и ориентираност към действия. По този начин той предложи китайско решение на въпросите каква система за глобално управление трябва да бъде изградена и как тя може да бъде реформирана и усъвършенствана.

Инициативата отговаря на общата потребност на държавите от подобряване на глобалното управление, разширява практическите пътища за изграждане на общност на споделена съдба и открива нови хоризонти пред международната политическа цивилизация. Още след представянето си тя получи широка подкрепа и активен отклик от международната общност. През последните девет месеца инициативата постепенно се превърна от китайско предложение в международна практика и все по-ясно демонстрира своята жизненост.

Светът е огромен, а предизвикателствата пред него са многобройни. Каква система за глобално управление е необходима за благото на всички държави и народи? Китай се придържа към принципа за „съвместно обсъждане, съвместно изграждане и съвместно ползване". От инициирането на създаването на Международния институт за медиация и представянето на „Инициативата за глобално управление на изкуствения интелект" до посредничеството за намаляване на напрежението в международни конфликти, Китай последователно изгражда платформи, натрупва опит и дава пример за справяне с ключовите предизвикателства пред глобалното управление.