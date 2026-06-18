КМГ: Стивън Джаксън: Справянето с глобалните предизвикателства се нуждае от участието на Китай

Стивън Джаксън, постоянен координатор на ООН в Китай, даде интервю за КМГ. Коментирайки ролята на Китай в глобалното управление, той посочи, че страната има все по-значимо влияние в тази област. Джаксън оцени високо инициативата на Китай за изграждане на общност на споделена съдба и отбеляза, че редица китайски инициативи имат важно значение за реализирането на Целите на ООН за устойчиво развитие и за защитата на многостранността.

През април тази година Стивън Джаксън пое поста постоянен координатор на ООН в Китай. По думите му, през последните два месеца посещенията на множество държавни ръководители и лидери на международни организации в страната ясно показват важната роля на Китай в глобалното управление.