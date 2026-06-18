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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23065794 www.24chasa.bg

КМГ: Китай представи нов план за превръщането на Шанхай във водещ международен финансов център

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайските финансови регулатори и властите в Шанхай публикуваха нова стратегия за развитието на града като глобален офшорен финансов център. Планът предвижда до 2027 г. да бъдат създадени основните регулаторни механизми, а до 2030 г. да бъде изградена напълно развита и сигурна система за международни финансови операции.

В района „Пудун" в Шанхай ще бъдат въведени пилотни програми за офшорни облигации, презастраховане и управление на корпоративни капитали, докато специалната зона „Линган" ще се превърне в център за иновации във финансовия лизинг и дигиталното финансово регулиране. Предвижда се също разширяване на използването на цифровия юан при трансгранични разплащания и разработване на международни стандарти за дигитално корабоплаване и търговско финансиране.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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