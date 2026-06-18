ЕП иска от Албания да забрани строителство в защитени зони

Европейският парламент (ЕП) поиска от Албания незабавно да наложи временна забрана върху издаването на разрешителни за строеж в защитени зони. Това съобщи албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ).

В поправка, която впоследствие беше отхвърлена, се споменаваше конкретно проектът, подкрепен от зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър, припомня медията. Във финалния текст обаче не се споменава конкретен проект, а се говори единствено за опазването на защитените зони.

Това се случва на фона на ежедневните протести в Албания срещу изграждането на курорт в защитената зона Пиш-Поро-Нарта. Албанците протестират вече повече от 20 дни, а притесненията им са свързани с околната среда и собствеността на земята.

В резолюцията ЕП изразява „сериозна загриженост от последните развития в защитени зони в Албания, които илюстрират практическите последици от правните промени в законодателството за защитените територии и рисковете, които тези развития представляват за райони с призната екологична стойност".

В текста се споменават „продължаващите мирни протести, свързани с тези развития" и се призовават албанските власти незабавно да наложат мораториум върху всички нови разрешителни, строителни дейности и интервенции за развитие в защитени зони до извършването на пълна и независима оценка на въздействието, което те биха могли да имат върху околната среда.

Резолюцията призовава и за отмяна на приетите през 2024 г. промени в Закона за защитените територии.

„Настоява се за отмяна на измененията от 2024 г. в Закона за защитените територии, които позволяват развитието на мащабна туристическа инфраструктура в рамките на защитени територии и прехвърлят важни правомощия за управление и вземане на решения на Националния съвет за територията (издаващият разрешителни за застрояване орган към албанския Министерски съвет, съставен от 8 членове плюс председателя му, премиера на страната – бел. ред.), като отслабват екологичния надзор", се казва в изменението.

Само преди няколко дни Европейската комисия изрази загриженост, че планираният проект в защитената зона Пиш-Поро – Нарта може да има екологични последици, които противоречат на преговорния процес за присъединяване на Албания към Европейския съюз, припомня още РСЕ.

Продължаващите вече над две седмици протести основно в Тирана, но и във Вльора и други албански градове, се организират срещу проекта за луксозен курорт в района на Звърнец (окръг Вльора), който се намира в близост до лагуната Нарта. Защитената зона Вьоса – Нарта е хабитат на фламинги, тюлени и морски костенурки.

Фламингото се превърна в символ на демонстрациите, което доведе до определянето им от албански и световни медии като „фламинго революция". Протестиращите искат, наред с други неща, отмяна на проекта за Звърнец и оставка на премиера Еди Рама. Специалната антикорупционна структура на Албания СПАК (SPAK) провежда разследване на договорите за продажба на земята, където се планира да бъде осъществен проектът.

След приемането на резолюцията от ЕП вчера албанският министър-председател заяви, че измененията в документа са потвърждение за силната подкрепа за процеса по европейска интеграция на Албания и гарантира, че защитената зона Вьоса – Нарта ще бъде опазена, пише още медията.

„Фламингите ще бъдат защитени при всички положения. Вьоса – Нарта ще бъде опазена, а Звърнец ще бъде разработен въз основа на оценка за въдействието върху околната среда според стндартите на Европейския съюз и ние (албанското правителство) ще продължим да издигаме Албания към върха, където се намира домът на Обединена Европа", заяви Рама, цитиран от БТА.

Организаторите на протестите определиха като „победа" приетата вчера резолюция, която включва поправка с искане за налагане на мораториум върху строителството в защитени зони. Тя беше приветствана и от природозащитници от албанската организация „Защита и опазване на природната среда в Албания" (PPNEA) и „Бърдлайф Юръп" (BirdLife Europe), които следят развитията около въпроса за строителството в защитени зони.

Албания подаде молба за членство в ЕС през 2009 г. и получи статут на страна кандидат за присъединяване към блока през 2014 г. Преговорите на Албания за членство в ЕС започнаха по същество през октомври 2024 г., като страната се надява да приключи техническата им част през 2027 г. и да влезе в Европейския съюз до 2030 г.