ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОПЕК повиши дългосрочната си прогноза за търсенето...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23065815 www.24chasa.bg

КМГ: Обявени бяха носителите на наградата „Златна маймуна“ на Китайския международен фестивал на анимацията

КМГ

388
Снимка: Китайска медийна група

На 17 юни в гр. Ханджоу, провинция Джъдзян, бяха обявени носителите на наградата „Златна маймуна" на 22-рото издание на Китайския международен фестивал на анимацията. Награди получиха 36 произведения, сред които „Легендата за Хей 2", „ЯО – Китайски народни приказки 2" и „Когато бяхме трева".

Като едно от най-авторитетните състезания в областта на анимацията в Китай, „Златна маймуна" винаги е приемала за своя мисия да открива оригинални шедьоври и да подпомага разпространението на китайските анимационни филми в чужбина. Фестивалът от дълго време определя посоката на развитие на китайската анимационна индустрия и е признат за „най-високото отличие в китайската анимация".

В тазгодишното издание на конкурса участваха над хиляда оригинални анимационни творби от 20 държави и региона, сред които Китай, САЩ, Франция, Великобритания, Сингапур, Германия, Италия, Русия, Южна Африка и Аржентина.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)