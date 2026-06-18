КМГ: Обявени бяха носителите на наградата „Златна маймуна“ на Китайския международен фестивал на анимацията

На 17 юни в гр. Ханджоу, провинция Джъдзян, бяха обявени носителите на наградата „Златна маймуна" на 22-рото издание на Китайския международен фестивал на анимацията. Награди получиха 36 произведения, сред които „Легендата за Хей 2", „ЯО – Китайски народни приказки 2" и „Когато бяхме трева".

Като едно от най-авторитетните състезания в областта на анимацията в Китай, „Златна маймуна" винаги е приемала за своя мисия да открива оригинални шедьоври и да подпомага разпространението на китайските анимационни филми в чужбина. Фестивалът от дълго време определя посоката на развитие на китайската анимационна индустрия и е признат за „най-високото отличие в китайската анимация".

В тазгодишното издание на конкурса участваха над хиляда оригинални анимационни творби от 20 държави и региона, сред които Китай, САЩ, Франция, Великобритания, Сингапур, Германия, Италия, Русия, Южна Африка и Аржентина.