КМГ: Шанхайският „Дисниленд“ отбелязва 10 години с нови мащабни разширения

Шанхайският увеселителен парк „Дисниленд" отбеляза своята десета годишнина, като обяви нови инвестиции и атракции след преминаването на границата от 100 милиона посетители до края на 2025 г. Сред текущите проекти са изграждането на тематична зона, посветена на Спайдърмен, която ще стане деветата тематична част на парка, както и откриването през зимата на новия хотел Shanghai Disney Enchanted Star.

Развитието на комплекса съвпада с бързия растеж на туристическия сектор в Шанхай. Между 2011 и 2025 г. броят на вътрешните туристически посещения в града се е увеличил от 230 до 416 милиона годишно, а приходите от туризъм са нараснали повече от два пъти.

Според местните власти разширените политики за краткосрочно безвизово влизане в Китай на редица държави също допринасят за увеличения брой международни туристи от Япония, Република Корея и страните от Югоизточна Азия.