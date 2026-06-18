КМГ: Специалисти по грижа за възрастни – нов стандарт в социалните услуги

През юли 2025 г. Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване на Китай включи „специалист по социални и здравни услуги за възрастни" в седмата група от 17 нови професии. Тази позиция се определя като професионална и техническа дейност, която обхваща комплексна оценка на нуждите за грижа в домашна среда, общността и институциите, изготвяне и прилагане на планове за грижа, както и изпълнение на специализирани техники за обслужване и обучение.

С други думи, специалистът в тази област не само трябва да владее основни познания по здравни грижи, но и да притежава компетенции в различни сфери като медицина, домашни услуги и хранене. Той не просто се грижи за възрастните хора в ежедневието, а може да изготвя индивидуални планове за грижа и персонализирани програми за тяхното обслужване. Благодарение на широкия си спектър от знания и умения, този специалист може да бъде определен като своеобразен „универсален консултант по грижата за възрастни".

Този комплексен тип услуги отговаря пряко на съвременните нужди в сектора за грижа за възрастни хора. През последните години тази сфера получава все по-голямо внимание, а подготовката на кадри се засилва. Въпреки това голяма част от персонала все още предлага сравнително еднообразни и ограничени услуги, а понякога липсва достатъчна професионална подготовка. Освен базови дейности като помощ при къпане, подрязване на нокти или придружаване до медицински прегледи, възрастните хора все по-често имат нужда от индивидуално съобразени решения за своята грижа.

При различните модели на грижа – домашна, общностна или институционална – нуждите на възрастните хора се различават значително. Също така различни са и потребностите в зависимост от възрастта и здравословното състояние. Много семейства не знаят как да изберат най-подходящия модел на грижа или конкретни услуги. Именно тук специалистът по социални и здравни услуги може да помогне, като съчетава подходящи ресурси и създава прецизни, индивидуализирани решения, които осигуряват по-сигурна, по-ефективна и по-комфортна грижа.

Включването на тази професия в списъка на новите длъжности е форма на институционална подкрепа и признание. Според данни от доклад за състоянието на професията в сферата на грижите за възрастни от 2025 г., през следващите пет години броят на възрастното население ще нарасне от 326 милиона до близо 400 милиона, а хората, нуждаещи се от постоянни грижи, ще достигнат над 40 милиона. Недостигът на професионални болногледачи се оценява на над 5 милиона души.

В обществото грижата за възрастни често се възприема като нискоквалифицирана работа, сравнявана с домашна помощ или обслужващ персонал. Това води до нисък обществен престиж на професията, затруднява задържането на кадри и прави привличането на квалифицирани специалисти още по-трудно. Включването на новата професия и въвеждането на ясни стандарти за оценка и квалификация, както и на различни професионални нива – начално, средно и висше – допринасят за повишаване на статута ѝ. Това не само подобрява общественото признание, но и дава ясни възможности за кариерно развитие и повишава мотивацията на работещите в сектора.

От болногледач до специалист по социални и здравни услуги, от базова грижа до висококачествено обслужване – секторът за грижа за възрастни се развива в посока на по-голяма професионализация и разнообразие. С навлизането на все повече квалифицирани специалисти и разширяването на кадровия състав, все повече възрастни хора ще могат да преминат от просто „осигурена грижа" към по-достоен и пълноценен начин на живот в старостта.