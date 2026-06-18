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Баща загина, синът му пострада при удар на украински дрон по кола в Русия

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Украински дрон Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Украинските въоръжени сили атакуваха автомобил с дрон в Ракитянски район на Белгородска област, при което един цивилен загина, а синът му беше ранен, съобщи регионалният оперативен щаб, предаде ТАСС.

"В Ракитянски район, близо до село Бориспол, дрон удари автомобил. Мъжът е починал на място от нараняванията си. Синът на починалия, който е получил рани по гърба и рамото, е откаран в Централната районна болница в Ракитянск", съобщиха от щаба.

Отбелязва се, че раненият мъж е освободен за амбулаторно лечение след оказана медицинска помощ.

В Ракитянски район три автомобила бяха повредени в резултат на атаки с дронове на украинските въоръжени сили, пише БТА.

В Белгородска област дрон се взриви и предизвика пожар в стопански постройки, който е потушен. В областта беше повредена и бизнес сграда. Атаки с дронове във Валуйски район предизвикаха запалване на строителни материали в търговска сграда. Пожарникарите потушиха пожара, посочва ТАСС.

Украински дрон

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