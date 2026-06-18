Финландия купува от САЩ бомби за своите изтребители Ф-35

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Финландия ще закупи от САЩ планиращи управляеми бомби GBU-53 SDB II за своите изтребители Ф-35, съобщи днес в изявление финландското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Покупката ще осигури на изтребителите Ф-35 на Финландия, която е членка на НАТО, нови възможности за нанасяне на удари по наземни цели и ще допълни сделката на стойност 9,4 млрд. долара за придобиването на 64 изтребителя Ф-35 от американската компания „Локхийд Мартин".

Бомбите GBU-53 SDB II (Guided Bomb Unit – GBU, Small Diameter Bomb – SDB) са управляеми и са с висока точност. Те са способни да поразяват движещи се цели на среден обсег дори при неблагоприятни метеорологични условия, се посочва в изявлението на министерството на отбраната.

Малките размери на тези бомби позволяват по няколко от тях да бъдат транспортирани с Ф-35. Бомбите ще бъдат произведени от „Рейтиън" (Raytheon) – подразделение на американския отбранителна компания „Ер Ти Екс" (RTX). Пакетът включва резервни части, документация, транспорт, обучение, ремонт и услуги за поддръжка, пише БТА.

Финландският министър на отбраната Анти Хаканен заяви, че покупката ще укрепи отбраната на Финландия в момент, в който условията изискват да се предприемат подобни стъпки.