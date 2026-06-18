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Турция конфискува 4,3 т контролирани субстанции за лекарства на гръцката граница

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Прегабалинът, вещество, използвано в медицината, е спряно на пункта Ипсала – Кипи. СНИМКА: Уикипедия/CeeGee

Турските митнически власти са открили и конфискували 4,3 т прегабалин, контролирана лекарствена субстанция, в камион на влизане в страната от Гърция през граничния пункт Ипсала – Кипи, съобщи „Тюркийе тудей", като се позова на Министерството на търговията. Стойността на задържаното вещество се оценява на около 66 млн. долара.

Прегабалинът, вещество, използвано в медицината в случаи на епилепсия, тревожност, болка и др., е контролирана субстанция заради потенциала си за употреба и като наркотик.

Задържането на веществото става по-малко от седмица след като турските митници и разузнаване откриха на същия пункт около 1,5 т хероин и метамфетамин, укрити отново в камион. Тази операция беше оценена като значителен удар върху т.нар. Балкански път на наркотиците – основен маршрут за контрабанда на хероин от Афганистан през Иран и Турция към европейските пазари.

Граничният пункт Ипсала – Кипи на границата между Турция и Гърция по р. Марица е един от най-натоварените в Турция и е ключов за транзитния търговски трафик между Европа и Азия, пише БТА.

По официални данни през 2025 г. турските власти са конфискували общо 33,6 т наркотици в цялата страна на пазарна стойност от близо 840 млн. долара.

Прегабалинът, вещество, използвано в медицината, е спряно на пункта Ипсала – Кипи. СНИМКА: Уикипедия/CeeGee

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