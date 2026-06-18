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Москва: 16 души са ранени при мащабна украинска въздушна атака

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Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че ударите са последица от войната, водена от Русия срещу Украйна и призова руснаците да попитат президента Владимир Путин кога тя ще приключи. Снимка: Twitter/@KhalilovaGulsum

Шестнайсет души са ранени при мащабна украинска въздушна атака, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, предаде Ройтерс.

Десетки украински дрона се насочиха към руската столица Москва и околностите ѝ, като по-рано беше съобщено, че за втори път тази седмица украинските сили са поразили петролната рафинерия в района.

Украинският външен министър Андрий Сибига направи изявление, адресирано към жителите на Москва след съобщенията за събитията в руската столица рано тази сутрин. Той заяви, че те са последица от войната, водена от Русия срещу Украйна и призова руснаците да попитат президента Владимир Путин кога тя ще приключи, предаде Укринформ.

В изявление в Телеграм Сибига отбеляза, че един от най-често задаваните въпроси от жителите на Москва е: „Какво се случва?"

„Мога да отговоря. Вашата страна започна агресивна война срещу нашата. От години тя убива нашия народ. Сега, когато вече знаете какво се случва, попитайте Путин кога планира да я прекрати", написа украинският външен министър.

Укринформ съобщава още, че вследствие на атаката в столицата, резервоарите за съхранение на гориво в Московския нефтопреработвателен завод все още горят, пише БТА.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че ударите са последица от войната, водена от Русия срещу Украйна и призова руснаците да попитат президента Владимир Путин кога тя ще приключи. Снимка: Twitter/@KhalilovaGulsum

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