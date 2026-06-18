МААЕ приветства сделката между САЩ и Иран

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) приветства временното споразумение между САЩ и Иран и посочи, че ще участва в техническите преговори за неговото прилагане, предаде Ройтерс.

„Добре е, че меморандумът вече е факт. Сега започва техническата работа", каза пред журналисти в Женева генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси. „Сега ние трябва да седнем с американските и иранските си колеги и да започнем да формулираме необходимите конкретни действия", добави той.

Подписаното снощи споразумение от 14 точки удължава с още 60 дни срока на прекратяването на огъня, което бе обявено през април. Спирането на огъня важи и за територията на Ливан. През това време двете страни ще преговарят за окончателното прекратяване на войната.

Президентите на САЩ и Иран – Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, снощи подписаха поотделно меморандума за разбирателство, преведен на английски и на персийски език, заявиха ирански представители. Външното министерство на Ислямската република посочи, че споразумението вече е в сила, пише БТА.

Войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран на 28 февруари, бързо се разрасна в регионален конфликт. В хода на сраженията бяха убити над 7000 души, предимно в Иран и Ливан, цените на енергията рязко се повишиха, инфлационният натиск се поднови и се появиха опасения от избухването на криза с доставките на храни в развиващите се страни.