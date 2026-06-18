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Пийт Хегсет с остри критики към съюзниците в НАТО на среща в Брюксел

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Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет разкритикува днес съюзниците от НАТО на срещата на министрите на отбраната на страните от Алианса в Брюксел, предаде Асошиейтед прес.

Хегсет обяви и шестмесечен процес по преосмисляне от страна на Пентагона на начина, по който са разположени американските сили в Европа, като резултатите ще зависят от това колко бързо страните членки на НАТО ще поемат отговорност за собствената си сигурност.

"Ще има истинско преосмисляне. Целта му ще бъде да се гарантира, че НАТО се движи бързо и необратимо към това Европа да играе водеща роля, да поеме основната отговорност за отбраната на Европа", каза американският министър на своите колеги министри в Брюксел.

Хегсет разкритикува съюзници от Европа за това, че не са предоставили достъп до базите си на американските сили за атаки срещу Иран, като нарече тези решения "срамни", пише БТА.

"Тези съюзници изложиха синовете и дъщерите на Америка, нашите синове и дъщери, на риск, като им отказаха очаквания достъп", каза той.

Хегсет каза, че съюзниците на Америка в Европа трябва да застанат начело на отбраната на собствения си континент.

На срещата на министрите на отбраната от НАТО той призова за преосмисляне на Алианса и за превръщането му в организация, която може да сдържа всяка заплаха.

Твърде дълго време НАТО беше само на хартия и в еднопосочна улица, приключваме с това, категоричен бе американският министър.

Някои съюзници вече са на път да постигнат 5 процента разходи от БВП за отбрана, но не можем да игнорираме факта, че някои се бавят, предаде Ройтерс.

Америка не може да плаща повече за отбраната на НАТО от съюзниците, каза още Пийт Хегсет.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

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