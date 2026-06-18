53 полета закъсняха с повече от два часа на летищата в Московска област

53 полета са закъснели с повече от два часа на летищата в Московска област към 11:00 часа местно време, съобщи руското министерство на транспорта, предаде ТАСС.

"Към 11:00 ч. московско време 53 полета са закъснели с повече от два часа на летищата в Московска област", ​​се казва в изявлението. В него се уточнява, че на летищата "Шереметиево", "Внуково" и "Домодедово" в момента се приемат и излитат полети, докато "Жуковски" обработва самолетите в координация със съответните органи, предаде БТА.

Представители на авиокомпаниите взаимодействат с пътниците в съответствие с федералните авиационни разпоредби. Те осигуряват освежителни напитки, храна и настаняване в хотел, ако е необходимо, посочва ТАСС.