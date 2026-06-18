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Полша арестува заподозрян за убийството на руски активист, критичен към Кремъл

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Доналд Туск Снимка: Туитър/ Donald Tusk

В Полша беше арестуван заподозрян за убийството на руски гражданин, съобщи днес полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от Ройтерс. По-рано тази седмица художник и активист, критичен към президента Владимир Путин, беше застрелян в Източна Полша, допълни агенцията.

Заподозреният е арестуван от полицията в сътрудничество с полската Агенция за вътрешна сигурност, написа Туск в платформата Екс. Мъжът е използвал грузински паспорт, добави той. Местната полиция в Люблин съобщи, че документът принадлежи на 36-годишен мъж.

Прокурорите заявиха, че жертвата, идентифицирана като Роберт Кузовков - известен и с псевдонима Семьон Скрепецки - е била покосена от пет куршума, включително един в главата.

Двама беларуски граждани също са били задържани във връзка с убийството в град Бяла Подбяска, но засега срещу тях не са повдигнати обвинения.

Кузовков е известен с творчеството си, насочено срещу руските власти, и наскоро организира протестна акция в Берлин.

Полските власти работят по идентифицирането на поръчителя на убийството, заяви Туск, без да предостави допълнителни подробности, пише БТА.

„Сред потенциалните заподозрени са и чеченци, които този човек е критикувал много остро", заяви по-рано днес заместник-министърът на външните работи на Полша Владислав Бартошевски пред радио "Зет".

Доналд Туск Снимка: Туитър/ Donald Tusk

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