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Сестрата на Ким Чен-ун се нахвърли на Г-7 за призива й за денуклеаризация на Северна Корея

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Ким Йо Чен, сестрата на Ким Чен Ун, играе важна роля в управлението на Северна Корея Снимка: "Дойче веле"

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, разкритикува призива на Г-7 за денуклеаризация на Северна Корея, предаде Ройтерс.

Тя заяви, че този призив влиза в разрез с конституцията на КНДР и е посегателство върху суверенитета на Северна Корея, предаде днес севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

Ким каза, че въпросът с денуклеаризацията е приключен и че притежанието на ядрени оръжия е централен интерес за КНДР и е необратима нейна линия.

Всеки, който се опитва да засегне тези централни интереси на една ядрена страна, ще си навлече катастрофални последствия, предупреди Ким.

Сестрата на севернокорейския лидер заяви, че ядрените оръжия на Северна Корея са средство за защита и сдържане, с което КНДР се е сдобила в отговор на постоянните ядрени заплахи от враговете ѝ, пише БТА.

В публикуваното си вчера съвместно изявление след срещата си лидерите на страните от Г-7 изразиха "дълбока загриженост" във връзка с ядрената и балистичната програма на Северна Корея.

Ким Йо Чен, сестрата на Ким Чен Ун, играе важна роля в управлението на Северна Корея Снимка: "Дойче веле"

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