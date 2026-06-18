ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поетапното миене по карета продължава в столичните...

Времето София 27° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23067158 www.24chasa.bg

Русия и Украйна си размениха телата на стотици войници, загинали на фронта

388
Русия и Украйна си размениха телата на военнослужещи, загинали на фронта СНИМКА: Архив

Русия и Украйна днес си размениха телата на военнослужещи, загинали на фронта, предаде руският медиен конгломерат РБК, като се позова представител на руската Държавна дума.

Руската страна предаде 522 тела, а украинската страна - 33.

Москва и Киев в началото на този месец осъществиха и размяна на военнопленници, като всяка от страните освободи по 185 души, пише БТА.

Предишната размяна на тела на убити на фронта войници се състоя на 15 май, когато на Украйна бяха предадени 528 тела, а на Русия - 41.

Русия и Украйна си размениха телата на военнослужещи, загинали на фронта СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание