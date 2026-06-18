Русия и Украйна си размениха телата на стотици войници, загинали на фронта

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Русия и Украйна днес си размениха телата на военнослужещи, загинали на фронта, предаде руският медиен конгломерат РБК, като се позова представител на руската Държавна дума.

Руската страна предаде 522 тела, а украинската страна - 33.

Москва и Киев в началото на този месец осъществиха и размяна на военнопленници, като всяка от страните освободи по 185 души, пише БТА.

Предишната размяна на тела на убити на фронта войници се състоя на 15 май, когато на Украйна бяха предадени 528 тела, а на Русия - 41.