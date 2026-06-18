Мицкоски поиска гаранции от ЕС за македонската идентичност и край на нови двустранни условия

Ясни гаранции, че по време на преговорите на Република Северна Македония с ЕС няма да има нови двустранни условия и че „македонската идентичност, език и култура са постоянен и безспорен факт" поиска в словото си за отбелязване на 36-тата годишнина от създаването на ВМРО-ДПМНЕ премиерът на Северна Македония и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски.

Думите му, произнесени на стадиона в Струмица, бяха отправени към европейските институции. Мицкоски призова за заключение на Европейския съвет, че „вече няма (да има) двустранни въпроси, че вековната македонска идентичност, култура, традиция, обичаи, език са константа и факт и че никой вече няма да повдига тази тема".

„Няма цена. Няма слава, няма сила, която може да ме убеди, че без тези неща ще приемем каквото и да било. Това е нашата червена линия. Всички трябва да ни чуят силно и ясно. Няма пазарлъци с нашата македонска идентичност. Стига толкова", заяви Мицкоски, който обвини предишното правителство на страната, че е причинило сериозни щети на държавата и пътя ѝ към Европейския съюз.

Мицкоски призова членовете на управляващата партия и гражданите на Северна Македония да се подготвят за „дълга и трудна борба за запазване на националните интереси и напредък към европейско бъдеще".

„Пригответе се за маратон, защото ще трябва да се борим, за да поправим предателството и капитулацията, които предишното, най-корумпираното македонско правителство в историята направи на този народ и на родината му. Пригответе се да се борите и да се борите, за да може нашият народ от другата страна на границата да упражнява човешките си права, най-накрая да регистрира своя собствена институция, под която да се организира културно. Имаме договор, подписан от предишното правителство, но източният ни съсед също има на масата 14 решения от Европейския съд по правата на човека, които казват незабавно да регистрират организацията на македонците в източния ни съсед, ОМО Илинден - Пирин", каза Мицкоски.

В продължителното си слово за рождения ден на ВМРО-ДПМНЕ, излъчвано в интернет каналите на партията, той направи свой прочит на историята на ВМРО, за чийто пряк наследник ВМРО-ДПМНЕ се обявява, засегна темата с предстоящите промени в правителството, обвини опозицията за състоянието, в което е заварил държавата преди две години, когато ВМРО-ДПМНЕ спечели изборите и състави правителство, пише БТА.

„Честит 36-ти рожден ден ВМРО-ДПМНЕ! Нека успехите да ни правят по-големи, държавата-по-силна, а гражданите по-щастливи!", написа във Фейсбук профила си предишният председател на партията Никола Груевски, който в момента живее в Унгария, след като тайно напусна страната през 2018 г., малко преди да започне да излежава двегодишна присъда по дело за покупката на луксозен брониран автомобил.

„На този ден през 1990 г. с група съмишленици основах ВМРО-ДПМНЕ. Поставих си за основна цел независима Македония извън лапите на Велика Сърбия! Днес ВМРО-ДПМНЕ превърна Македония във васал на сръбския свят и пълно сърбизиране на македонската идентичност", написа от своя страна основателят и пръв председател на партията Любчо Георгиевски.