Над 200 украински дрона удариха Москва снощи - най-мащабната атака от началото на войната (Видео, снимки)

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Москва стана обект на най-мащабната украинска атака от началото на пълномащабната война, като близо 200 дрона удариха цели в околностите на руската столица. Кадри в социалните мрежи показват колони от гъст дим, издигащи се високо в небето. Така изглеждаше Москва в четвъртък сутринта СНИМКА: Ройтерс Така изглеждаше Москва в четвъртък сутринта СНИМКА: Ройтерс Така изглеждаше Москва в четвъртък сутринта СНИМКА: Ройтерс

Според местния губернатор Андрей Воробьов 17 души са ранени в Московската област, съобщи Си Ен Ен.

По данни на руското министерство на отбраната, в рамките на 24 часа в цялата страна са били пресечени и унищожени близо 1 000 дрона и четири украински крилати ракети. В южната област Ростов е ударено нефтохранилище, като при инцидента е загинал един човек.

Володимир Зеленски заяви, че Киев отново е нанесъл удар по Московската област със „санкции с дълъг обсег" – евфемизъм за украинските удари на далечно разстояние срещу Русия. Така изглеждаше Москва в четвъртък сутринта СНИМКА: Ройтерс Така изглеждаше Москва в четвъртък сутринта СНИМКА: Ройтерс Така изглеждаше Москва в четвъртък сутринта СНИМКА: Ройтерс

„Време е да се сложи край на тази война и Русия трябва да предприеме необходимите дипломатически стъпки", добави той.

Той заяви, че масираният удар с дронове е в отговор на руската атака срещу Киев от миналата седмица, която подпали Киевско-Печорска лавра - исторически манастир в Киев, който се смята за един от водещите центрове на православното християнство в Източна Европа и за духовна люлка на украинския народ.

„Ние не искаме тази война и никога не сме я искали", каза Зеленски. „Но ако Украйна гори, вашата Москва също ще гори."

При снощните атаки рафинерията "Капотня" в югоизточната част на Москва беше ударена за трети път този месец и за втори път тази седмица. Многобройни видеоклипове показаха как капакът на голям резервоар за съхранение на нефт беше изхвърлен на десетки метри във въздуха от силата на експлозията. Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026 HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026 pic.twitter.com/CARe4Da9v2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 18, 2026

Запален бе и близък търговски център, след като отломки от дрон паднаха върху сградата. Наложи се и евакуация на няколко жилищни блока. Поразен от украинските дронове жилищен блок в Москва СНИМКА: Ройтерс Поразен от украинските дронове жилищен блок в Москва СНИМКА: Ройтерс

Украинската атака затвори временно четирите летища в Москва. Над 500 полетя бяха отменени или забавени.

Въпреки че местните власти в цяла Русия забраниха публикуването на кадри от последствията от атаката, в социалните мрежи бяха публикувани десетки видеоклипове, показващи дронове, летящи в небето посред бял ден, и експлозии над индустриални зони в покрайнините на Москва.

Четири години и половина след като Москва започна мащабната си инвазия в Украйна, изтощителната война на фронтовата линия в Украйна продължава, скрита от погледа на много обикновени руснаци.

Ударите с дълъг обсег на Киев по цели в цяла Русия, както и в Москва и Санкт Петербург, са показателни за целта на Зеленски да „донесе войната у дома" на руснаците.

Атаките с дронове срещу Москва – на около 500 км (310 мили) от украинската граница – станаха по-чести, тъй като Киев разви своите способности за удари на далечно разстояние. Първите успешни удари с дронове на Украйна достигнаха руската столица през пролетта на 2023 г., макар че те бяха спорадични и рядко включваха повече от няколко дрона.

Оттогава около Москва са разгърнати мащабни системи за противовъздушна отбрана – но броят на дроновете, използвани от Украйна в атаките ѝ, също се е увеличил многократно и някои от тях са проникнали през тези защитни линии.

Междувременно Русия изстреля през нощта над 200 дрона и множество балистични ракети срещу Украйна, съобщи Киев.

Владимир Путин, който е домакин на среща на върха с лидерите от Югоизточна Азия в град Казан, не е коментирал мащабната атака срещу руската столица.

В публикация в X украинският външен министър Андрий Сибиха написа: „Един от най-често задаваните въпроси от москвичани тази сутрин е: „Какво се случва?""

„Мога да отговоря. Вашата страна започна агресивна война срещу нашата. От години тя убива нашия народ", написа Сибиха.

„Сега, когато вече знаете какво се случва, попитайте Путин кога планира да сложи край на това."