Словашкият парламент обсъжда вот на доверие към правителството на Роберт Фицо

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Словашкият парламент започна дебат по искането за вот на доверие към правителството на премиера Роберт Фицо, съобщи агенция ТАСР.

Причина за процедурата е високото равнище на държавния дълг, който е достигнал конституционно определен праг.

Ръководството на парламента реши дебатът да се проведе без прекъсване до изчерпване на темата, включително след 19:00 ч., ако това се наложи. Гласуването ще бъде проведено веднага след края на разискванията.

По предложение на управляващото мнозинство времето за дебат е ограничено до 12 часа и 30 минути. Коалицията разчита на подкрепата на 78 депутати.

Задължението за вот на доверие възникна още през октомври миналата година, когато Евростат отчете, че държавният дълг на Словакия е достигнал 59,7% от БВП, надхвърляйки т.нар. „дългова спирачка".

След като правителството не внесе искане за вот, група опозиционни депутати сезираха Конституционния съд. Вчера съдът постанови, че кабинетът е длъжен незабавно да поиска вот на доверие след установяване на превишението на прага, пише БТА.

Премиерът Роберт Фицо заяви, че уважава решението на съда и призна, че правителството е било наясно със задължението си, но е планирало вотът да бъде поискан при обсъждането на държавния бюджет.