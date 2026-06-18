Словашкият парламент обсъжда вот на доверие към правителството на Роберт Фицо

Словашкият парламент започна дебат по искането за вот на доверие към правителството на премиера Роберт Фицо, съобщи агенция ТАСР.
Причина за процедурата е високото равнище на държавния дълг, който е достигнал конституционно определен праг.
Ръководството на парламента реши дебатът да се проведе без прекъсване до изчерпване на темата, включително след 19:00 ч., ако това се наложи. Гласуването ще бъде проведено веднага след края на разискванията.
По предложение на управляващото мнозинство времето за дебат е ограничено до 12 часа и 30 минути. Коалицията разчита на подкрепата на 78 депутати.
Задължението за вот на доверие възникна още през октомври миналата година, когато Евростат отчете, че държавният дълг на Словакия е достигнал 59,7% от БВП, надхвърляйки т.нар. „дългова спирачка".
След като правителството не внесе искане за вот, група опозиционни депутати сезираха Конституционния съд. Вчера съдът постанови, че кабинетът е длъжен незабавно да поиска вот на доверие след установяване на превишението на прага, пише БТА.
Премиерът Роберт Фицо заяви, че уважава решението на съда и призна, че правителството е било наясно със задължението си, но е планирало вотът да бъде поискан при обсъждането на държавния бюджет.