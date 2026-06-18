Нова партия на Йозгюр Йозел може да изпревари Ердоган според проучване

Докато броженията в най-голямата турска опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП), продължават, социологическо проучване показва, че евентуалното създаване на нова опозиционна партия начело с отстранения от съда лидер на НРП Йозгюр Йозел може да промени баланса на силите в страната.

Според анкетата на агенция „Сонар", чиито резултати цитира турският сайт „Хаберлер", евентуална нова партия, създадена от Йозгюр Йозел, би се класирала на първо място с 32,7 процента, докато управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Ердоган би заела второто място с 27,1 процента от гласовете на избирателите.

Същото проучване показва, че по-надолу в класирането се нареждат Партията на националистическото действие (ПНД), съюзник на президента Ердоган, с 8,8 процента, Партията за равенство и демокрация на народите (ДЕМ) с 8,3 процента, "Добра партия" с 8,2 процента и НРП (след като фракцията около Йозел се отцепи от нея) с 6,4 процента.

Разцеплението в Народнорепубликанската партия (НРП), най-старата политическа сила в Турция, започна след съдебно решение от 21 май, с което бе обявен за невалиден 38-ият редовен партиен конгрес и като следствие от това - изборът на Йозел за председател на партията. Така на лидерския пост беше възстановен бившият партиен председател Кемал Кълъчдароглу. Фракцията на Кълъчдароглу, която според наблюдатели се ползва с ограничена подкрепа, отказва да се оттегли от ръководството на партията.

Междувременно водачът на по-силната фракция в НРП Йозгюр Йозел също посочи, цитиран от "Джумхуриет", че според последните проучвания създаването на нова опозиционна партия би я извело с четири пункта пред управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Йозел обяви, че през юли може да бъдат направени първи стъпки към създаването на новата партия и че очаква предсрочни избори в Турция през октомври, пише БТА.

„Според проучванията, ако създадем нова партия, ще изпреварим ПСР с 4 пункта. Първоначалният ни план е да останем в НРП, но нелегитимното ръководство и ПСР искат да ни изгонят оттук", каза той.