Русия приветства прекратяването на огъня между САЩ и Иран

Русия приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, съобщи днес министерството на външните работи в Москва, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и иранският президент Масуд Пезешкиан подписаха вчера меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на войната с Иран.

В изявлението на руското МВнР се казва: "Приветстваме споразумението, постигнато дистанционно от президентите на двете страни, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, за прекратяване на военния конфликт между Съединените щати и Иран. Отбелязваме твърдия взаимен ангажимент, демонстриран от Вашингтон и Техеран, за стриктно спазване на условията на подписания меморандум за разбирателство. Приветстваме енергичните и ефективни усилия на пакистанските и катарските посредници за разрешаване на съществуващите различия чрез преговори."

Според руското външно министерство в предстоящия чувствителен и решаващ период на разработване на всеобхватно споразумение е наложително всички страни, участващи във въоръжения конфликт, стриктно да се придържат към постигнатите ирано-американски договорености и да предотвратят нова опасна ескалация на напрежението в региона, включително в Ливан. "Надяваме се, че установяването на мир ще допринесе за възстановяване на доверието в отношенията между държавите от двете страни на Персийския залив, а възобновяването на безопасното и безпрепятствено корабоплаване през Ормузкия проток, каквото беше до 28 февруари 2026 г., ще спомогне за намаляване на нестабилността на световните енергийни и хранителни пазари, което засяга преди всичко интересите на най-уязвимите страни. Потвърждаването от страна на Иран на непоколебимия му ангажимент към Договора за неразпространение на ядрени оръжия е най-добрият отговор на всякакви атаки и неоснователни обвинения срещу Техеран от онези, които се стремят да поставят под въпрос законните му права да развива и използва ядрена енергия за мирни цели", отбелязва руското дипломатическо ведомство.

Руското МВнР подчертава, че "от самото начало на непровокираната американо-израелска агресия срещу Иран Руската федерация предостави обективна и безкомпромисна оценка", "поддържаше отговорна и принципна позиция в ООН и други международни форуми и направи всичко по силите си, за да намали конфронтацията и да улесни политическото разрешаване".

Министерството също така припомня, че на 30 май Москва представи на своите арабски и ирански партньори в региона актуализирана версия на руската Концепция за осигуряване на колективна сигурност в Персийския залив.