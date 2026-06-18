Хегсет: Ще възобновим ударите срещу Иран, ако не спазват споразумението

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заплащи, че страната му ще поднови ударите и ще върне военноморската блокада, ако Иран не спазва споразумението, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп „подчерта, че ще бъдем готови да започнем наново (ударите и блокадата), ако Иран не направи това, което каза, че ще направи", каза Хегсет пред журналисти в Брюксел след среща с министрите на отбраната на страните от НАТО.

Президентите на САЩ и Иран – Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, снощи подписаха поотделно меморандума за разбирателство, преведен на английски и на персийски език, заявиха ирански представители. Външното министерство на Ислямската република посочи, че споразумението вече е в сила.