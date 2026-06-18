13 000 малки морски слонове са загинали от птичи грип на изолиран австралийски остров

Патогенен щам на птичия грип е отнел живота на над 13 000 малки, след като е заразил размножителна колония на морски слонове на субантарктически вулканичен остров, предаде АФП, позовавайки се на австралийски учени.

Изследователите откриват островите Хърд и Макдоналд, осеяни с трупове на малки морски слонове, когато пристигат на научна мисия през октомври 2025 г. в тази територия, която се намира в южната част на Индийския океан.

Направените генетични анализи потвърждават, че заразният щам на птичия грип H5N1 е убил тюлени, пингвини и птици, обитаващи скалистия остров. Изследователите за първи път откриват този щам в една от отдалечените територии на Австралия.

Малките на южните морски слонове са били най-засегнати от епидемията, отбелязват учените от Австралийската антарктическа програма. Според данните общата популация на малките на остров Хърд е наброявала около 17 000 екземпляра, като от вируса са загинали приблизително 13 000. Средният процент на смъртност е достигнал 76 процента, а в отделни колонии - 97 процента.

Изследователите отчитат, че към януари 2026 г. във всички проучени размножителни райони е регистрирана масова смъртност на малките на морските слонове, включително на остров Макдоналд.

Учените отбелязват и повишена смъртност сред кралските и субантарктическите пингвини. Анализите на проби, взети от девет вида животни, са показали наличието на вируса H5N1 при шест от тях.

"При наблюденията, направени на остров Хърд и остров Макдоналд, вирусът е открит за първи път в австралийска отвъдморска територия. Те показват непрекъснатото разпространение на вируса на изток", казва биоложката и ръководителка на изследването Джули Макинес.

Изследователите смятат, че вирусът вероятно е внесен през август 2025 г. от заразени диви животни, които са пътували от островите Крозе - френски субантарктически архипелаг на около 1500 километра на северозапад,пише БТА.

Островите Хърд и Макдоналд се намират на 4000 километра югозападно от континентална Австралия. Архипелагът, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, се отличава с изключително сурова природа. Той е считан за едно от най-важните места за размножаване на морски бозайници и морски птици в Южния океан и достъп до него може да се получи само с разрешение от австралийското правителство.