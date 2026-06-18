Анкара представя план за сигурност в Черно море пред Москва

Турският министър на външните работи Хакан Фидан е представил на Русия план за ограничено примирие, включващ гаранции за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море и защита на енергийната инфраструктура, пише турският в. "Хюриет".

Според непотвърдена информация на изданието това е станало по време на двудневната визита на Фидан на 16 и 17 юни в Русия, където турският първи дипломат проведе поредица от срещи с представители на руското ръководство, включително с президента Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

Според вестника "Турция търси формула за мир", а "интензивните дипломатически усилия" на Фидан в Русия са "открехнали вратата за нова инициатива, която отново да събере в Истанбул двете (воюващи) страни". Както се посочва, инициативата предвижда ограничен по обхват режим на прекратяване на огъня, съсредоточен върху гарантирането на безопасността на търговските маршрути в Черно море и предотвратяването на атаки срещу енергийни обекти.

Фидан се срещна вчера с Путин в Казан, като на срещата присъстваха също руският министър на външните работи Сергей Лавров и съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

Турският министър на външните работи отбеляза в пост в социалната медия Ен сосял (NSosyal), че двудневното му посещение в Русия е дало възможност на двете страни да обсъдят изчерпателно отношенията помежду си. По думите му по време на срещата с Путин той е имал възможност да предаде на руския президент посланията на турския му колега Реджеп Тайип Ердоган и да изслуша оценките на Путин по регионални въпроси, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Фидан посочи, че Турция се надява войната между Русия и Украйна да приключи на дипломатическата маса, като добави: "В този контекст ние още веднъж потвърдихме, че сме готови да окажем всякаква подкрепа, включително да бъдем домакин на следващите преговори".

Според турския външен министър отношенията между Турция и Русия имат решаващо значение за международната сигурност, стабилност и благоденствие. Той посочи още, че ще продължат съвместните усилия за укрепване на сътрудничеството между двете страни.