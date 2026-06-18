Франция връща на Румъния непризнатия принц Паул Филип Румънски

Парижкият апелативен съд реши незабавно да предаде на румънските власти беглеца Паул Филип Румънски, съобщи Министерството на правосъдието на Румъния. От ведомството обаче уточняват, че решението не е окончателно. Досега Франция няколко пъти отказваше да екстрадира непризнатия принц. В момента той е под съдебен контрол.

Паул Филип Румънски избяга от Румъния през 2020 г., след като бе обвинен в купуване на влияние и злоупотреба със служебно положение в ущърб на обществените интереси. Той бе осъден по дело за незаконна реституция на някогашната кралска ферма Баняса, намираща се недалеч от Букурещ, и гората Снагов - защитена природна зона в южния окръг Илфов.

Адвокатите му твърдяха, че наказателните обвинения срещу него са политически мотивирани и че клиентът им е политически преследван. Принц Паул беше арестуван през април 2024 г. в Малта с европейска заповед за арест и бе държан в ареста два месеца, преди да бъде пуснат под гаранция. През август същата година искането, отправено от Румъния и адресирано до Малта за екстрадирането му, бе отхвърлено от Апелативния съд на страната с мотива, че има реален риск от нарушаване на основните му права, пише БТА.

През април 2025 г. той бе арестуван в Париж.

Паул Филип Хоенцолерн е роден през 1948 г. във Франция. Той е син на Карол Ламбрино, роден от морганатичния брак през 1918 г. на румънския принц Карол (бъдещия крал Карол Втори) и Зизи Ламбрино, който година по-късно е анулиран. Паул не е признат за законен член на румънското кралско семейство.