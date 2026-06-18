Юрий Ушаков: Европейците са насадили на Тръмп вредни идеи

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че европейските лидери явно са насадили на американския президент Доналд Тръмп вредни идеи на проведената тази седмица среща на върха на Г-7, но че американският лидер е силен политик, който се придържа към собственото си мнение, предаде Ройтерс.

Тръмп каза след, по думите му, "много добрата" среща с украинския му колега Володимир Зеленски, че Русия трябва да сключи мир с Украйна - коментари, които предизвикаха предпазлив оптимизъм сред лидерите на страните от Г-7, че може да бъде постигнато мирно споразумение.

Ушаков каза днес, че според него Тръмп е бил дезинформиран за ситуацията в Украйна на срещата на Г-7 и че Москва все още очаква посещение на емисарите на американския президент - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, въпреки че все още няма определена дата за това.

"Човек бе предположил, че на Тръмп са били насадени вредни идеи. Разбираме, че европейците упражняват неблагоприятно влияние в този случай", посочи съветникът на Кремъл пред руската държавна телевизия в кулоарите на срещата на върха Русия-АСЕАН.

По думите му, европейците се ръководят от "грешната преценка, че ситуацията на бойното поле уж се променяла в полза на Украйна". Подобни допускания са категорично неверни, отбеляза съветникът на Кремъл, цитиран от ТАСС и БТА.

"Изхождайки от тази гледна точка, те се опитват да обработят Тръмп, за да заеме той по-ясна проукраинска позиция", каза Ушаков и добави: "Тръмп е силен политик, който се придържа към собственото си мнение. Някои неща той коментира, а за други изглежда се въздържа. Ще видим как ще се развива по-нататък позицията му".

Зеленски и европейските му съюзници изложиха пред Тръмп възгледите си, че бойните способности на Украйна значително са се подобрили, благодарение на възможностите да нанася удари дълбоко на територията на Русия - нещо, което Ушаков категорично отхвърли, посочва Ройтерс.