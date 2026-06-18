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Осъдиха родителите на детето, извършило масово убийство в белградско училище

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Кадър от мястото на стрелбата в училище "Владислав Рибникар" Снимка: Стефан А. Щерев

Висшият съд в Белград осъди днес на първа инстанция родителите на детето К. К., което извърши масово убийство в белградско училище през 2023 г., съобщи сръбската редакция на "Радио Свободна Европа". Бащата на детето, Владимир Кецманович, получи присъда от 14 години и шест месеца затвор, а майката - Миляна Кецманович, бе осъдена на две години и 11 месеца затвор.

На 3 май 2023 г. дванадесетгодишният К. К. влезе въоръжен с оръжието на баща си в основно училище "Владислав Рибникар" и уби девет ученици и училищния охранител, пише БТА. Рани още пет ученици и учителка. От датата на инцидента извършителят се намира в заведение за психично болни и не носи съдебна отговорност, тъй като към момента на престъплението е бил малолетен.

Кадър от мястото на стрелбата в училище "Владислав Рибникар" Снимка: Стефан А. Щерев

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