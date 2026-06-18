Европейският парламент осъжда нахлуването на руски дронове в ЕС

Евродепутатите заявяват в резолюция, приета в четвъртък, че ЕС няма да бъде сплашен от руската кампания за дестабилизация и е решен да защити сигурността си. Това съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Нахлуването на дронове и нарушенията на въздушното пространство на територията на ЕС не са изолирани инциденти, а неразделна част от по-широката стратегия на Русия за сплашване на ЕС и неговите съюзници, според тях. Тези враждебни действия се утежняват от агресивна дезинформационна кампания, целяща да сплашва местното население, да всява страх, да вреди на местната икономика и да положи основите за евентуални ответни действия.

Русия носи пълна и недвусмислена отговорност за тези безразсъдни ескалационни атаки, които застрашават живота на хората. Членовете на ЕП заявяват още, че действията на Русия представляват умишлена и систематична заплаха за сигурността, устойчивостта и суверенитета на ЕС и неговите държави членки. Те подчертават съучастието на Беларус, като осъждат страната за нейните хибридни атаки срещу ЕС.

ЕП заяви, че ЕС няма да бъде сплашен от кампанията на Русия и е единен в решимостта си да защитава сигурността, суверенитета и териториалната цялост на всички държави членки на ЕС, и да продължи да подкрепя Украйна. Евродепутатите изразяват пълната си солидарност с Естония, Финландия, Латвия, Литва и Румъния, чиито територии, въздушно пространство или критична инфраструктура са били обект на провокации в рамките на хибридна война от страна на Русия.

Нужна е спешна необходимост от ускоряване на производството и доставката на приоритетно военно оборудване за Украйна, по-специално системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси, дронове и ракети, заявяват евродепутатите. Те подчертават също така, че при справянето с руските заплахи от дронове сътрудничеството с Република Молдова, наред с Украйна, е от съществено значение по отношение на оперативната ефективност, ситуационната осведоменост и обмена на информация. Поради това държавите членки трябва да увеличат финансирането за Молдова чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира .

В резолюцията се призовава за спешно създаване на истински Европейски съюз за отбрана и се подчертава, че по-задълбочената интеграция, координация и обединяване на ресурсите са абсолютно необходими за ефективен отговор на ЕС на ескалиращите заплахи от страна на Русия.

Източният фланг на ЕС и НАТО трябва да бъде укрепен по цялата му дължина от Арктика до Черно море, включително по суша, море и въздух, за противодействие на дронове и метеорологични балони, казват членовете на ЕП. Те подчертават, че умишлените навлизания на Русия имат за цел не само да провокират и дестабилизират държавите членки, но и да тестват и експлоатират слабостите в способностите на НАТО за откриване и реагиране.

Резолюцията беше приета с 412 гласа „за", 63 гласа „против" и 53 гласа „въздържал се".