Иранският президент нарече споразумението със САЩ историческо

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Иранският президент Масуд Пезешкиан приветства сключването на "историческия меморандум" за прекратяване на войната в Близкия изток със САЩ, след като той и американският му колега Доналд Тръмп подписаха снощи документа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Това е исторически документ и послание, което идва от един силен Иран. Мирът ще бъде установен въз основата на взаимното уважение", написа Пезешкиан в социалните мрежи.

Тръмп и Пезешкиан подписаха снощи поотделно меморандума за разбирателство, преведен на английски и на персийски език, заявиха представители на иранските власти. Външното министерство на Ислямската република посочи, че споразумението вече е в сила.