Иран: Програмата ни за балистични ракети не е в дневния ред на преговорите със САЩ

Нашата програма за балистични ракети не е част от дневния ред на предстоящите преговори със САЩ. Това заяви Иран ден след подписването на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната в Близкия Изток, предаде Франс прес.

"Иранските ракети са предназначени да бъдат изстрелвани, а не да бъдат предмет на преговори", каза говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в интервю за държавната телевизия, цитиран от БТА.

"Иранските отбранителни способности по никакъв начин няма да бъдат предмет на обсъждане с когото и да било", посочи още той.

Иранският външен министър Абас Аракчи подчерта важността на диалога с арабските държави от Персийския залив за разрешаване на недоразуменията и за укрепване на регионалните връзки, по време на телефонен разговор с кувейтския си колега шейх Джабер Ал Ахмед Ас Сабах, съобщи Ройтерс.

Арагчи също така е изразил надежда, че мирното споразумение със САЩ ще помогне за възстановяване на мира и стабилността в региона.

Американският президент Доналд Тръмп и иранският президент Масуд Пезешкиан подписаха вчера дистанционно меморандум за разбирателство. Неговата цел е да сложи край на предизвикания от израелско-американска атака срещу Иран на 28 февруари конфликт, който се разпространи в голяма част от Близкия изток.

Текстът дава начало на 60-дневен период за детайлни преговори относно иранската ядрена програма и отмяната на санкциите срещу Техеран.

От друга страна, в текста на споразумението не се споменава иранската програма за балистични ракети, която отдавна е повод за тревога за американците и техните израелски съюзници.

В разгара на военните действия, до влизането в сила на нестабилното примирие на 8 април, САЩ и Израел нанесоха удари по балистичната инфраструктура на Иран, но страната продължи да отвръща с ракети и дронове срещу Израел и страните от Персийския залив, съюзници на Вашингтон.

Преди войната американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Ислямската република трябва да преговаря относно своя арсенал от балистични ракети, но Иран отказва всякакви дискусии по въпроса, който той счита за част от своите отбранителни способности.

Пред журналисти в самолета "Еър Форс 1" вчера на път за Париж след срещата на Г-7 в Евиан Ле Бен, Франция, президентът Тръмп, изглежда промени позицията на САЩ по въпроса, като заяви, че не би било справедливо Иран да не разполага с ракети.

"Това, което имам предвид, е, че ако други държави разполагат с такива, не би било много справедливо за тях да нямат поне няколко", каза той и добави, че "балистичната ракета не е същото като това, за което говорим по отношение на ядрената програма".