Археолози откриха 5000-годишен прототип на Стоунхендж

Археолози откриха 5000-годишен прототип на прочутите камъни в Стоунхендж, Англия.

Екип от археологически екипи на Уесекс, ръководен от археолога Фил Хардинг, обяви откритието на 4,8 км от световноизвестния каменен кръг, няколко дни преди лятното слънцестоене, когато хиляди ще се стичат към Стоунхендж за изгрева.

Според експертите, структурата се е състояла от два дървени стълба, разположени на 120 метра един от дру. Те са били подравнени така, че да сочат директно към изгряващото слънце по време на лятното слънцестоене и залязващото слънце по време на зимното слънцестоене.

Структурата предшества главния каменен кръг в Стоунхендж с около 500 години и е най-ранното известно подравняване със слънцестоенето, пише rte.ie.

Обектът, в който са открити и находки, включително керамика, животински кости и много рядък дискообразен нож, вероятно е бил център на големи религиозни събирания.

Археологът Хардинг описа откритието като върха в кариерата си.

Екипът извърши разкопките в Булфорд, извън обекта на световното наследство на Стоунхендж и на 5 км от главния каменен кръг, като част от археологическа работа в подкрепа на програмата на Министерството на отбраната за увеличаване на броя на войските в района на равнината Солсбъри, тъй като персоналът е бил изтеглен от Германия.

Първоначалните разкопки, проведени на 13 хектара терен между 2015 и 2017 г., разкриха 48 ями, датирани чрез радиовъглерод около 2950 г. пр.н.е.

Ямите включваха керамика, животински кости, обработени кремъци и дървени въглища, което предполага, че голям брой хора са се събрали за сравнително кратък период, за да отпразнуват слънцето.

Една от ямите, за която се смята, че може да е била „наблюдателна станция" за слънцестоенето, съдържаше много рядък дискообразен нож, който е бил поставен там умишлено - вероятно като символична препратка към слънчевия диск, казаха експертите.

Хардинг е съединил позицията на вдлъбнатините за стълбовете с молив и линийка и ги сравнил с подравняването на Стоунхендж, за да види, че са в една и съща посока, съвпадайки със слънцестоенето.

„Наистина, наистина се развълнувах от това и затова това, което трябваше да направим тогава, беше да потвърдим, че това, което Фил предполагаше с грубата и готова линия с молив и линийка, може да бъде потвърдено от специалист.", казва той.

Анализът показва, че структурата би се подравнила както с лятното, така и със зимното слънцестоене с точност до един градус, което предполага, че стълбовете са били „точно" подравнени с изгряващото слънце в средата на лятото и залязващото слънце в средата на зимата.

Д-р Силва добави: „Подравняването показва, че общностите вече са се ангажирали както с лятното, така и със зимното слънцестоене в пейзажа на Стоунхендж, векове преди да бъдат издигнати сарсеновите камъни.

„Вместо да отбелязва началото на история, Стоунхендж сега по-ясно изглежда е възникнал от традиции и практики с много по-дълбоки корени в този пейзаж."

Радиовъглеродното датиране на находките в Булфорд показва, че е било едновременно с най-ранната фаза на основния обект в Стоунхендж, когато са били построени първите земни укрепления.

Д-р Мат Лейвърс, старши мениджър изследвания в Уесекс Археология, каза: „Мисля, че е немислимо, предвид съвпадението на датите, хората, които са били в Булфорд, и хората, които са били в Стоунхендж по време на първата му фаза, поне да не са знаели един за друг, ако всъщност не са били едни и същи хора.

„Ако трябваше да се върнем назад с машина на времето, изобщо нямаше да се изненадам, ако това, което не сме открили, е един от лагерите на строителите от първата фаза на Стоунхендж. Мисля, че това е напълно правдоподобно."