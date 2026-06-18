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Русия: Няма нужда да се търси ръката на Кремъл и зад палежите на имоти на Стармър

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Мария Захарова СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Министерството на външните работи на Руската федерация заяви днес, че палежите на имоти, свързани с британския премиер Киър Стармър, през май миналата година са били извършени от украински граждани. Оттам добавиха още, че няма нужда "ръката на Кремъл" да бъде търсена навсякъде, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В понеделник британски съд призна за виновен украинец за извършване на палежи на имоти по поръчка на мистериозна личност, която познава само като "Eл Мъни".

Би Би Си твърди, че Русия стои зад атаките.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес на брифинг в Москва: "Хванахте ли украинските граждани, които подпалиха резиденцията на Стармър? Наречете нещата с истинските им имена. Кажете, че са били украинци. Няма нужда да търсите ръката на Кремъл във всичко."

Мария Захарова СНИМКА: Х/@SprinterFamily

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